Почему захват Западом российских активов станет подарком Китаю

Если и есть последняя красная линия в продолжающемся российско-украинском конфликте, так это статус и положение активов Центробанка России на сумму около 380 миллиардов долларов, находящихся под юрисдикцией США и Европы.
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