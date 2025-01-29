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Бывший футболист сборной России: «Отношение к деньгам? Рожденный тратить — копить не может»

Бывший футболист сборной России: «Отношение к деньгам? Рожденный тратить — копить не может»

Бывший футболист сборной России Александр Кокорин, ныне выступающий за кипрский «Арис», в интервьюБывший футболист сборной России Александр Кокорин, ныне выступающий за кипрский «Арис», в интервью Федору Смолову выразил свое отношение к деньгам.

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