Эстония определилась с очередным пакетом военной помощи киевскому режиму

Предложение министра обороны Эстонии Ханно Певкура направить киевскому режиму партию военной помощи, включающую военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов одобрило правительство республики, 16 ноября сообщает пресс-служба эстонского минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии