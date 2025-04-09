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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Задание по весеннему призыву для Алтайского края увеличили на 20%

Задание по весеннему призыву для Алтайского края увеличили на 20%

С 1 апреля по 15 июля на срочную службу из региона планируют призвать около трех тысяч человек Весной 2025 года на срочную военную службу планируют призвать около трех тысяч человек из Алтайского края, что на 20% больше, чем в предыдущие годы.

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