Массированная атака на Ровно: горят торговые центры и предприятия. Реактивные дроны «Герань-5» уже четвёртые сутки атакуют Ровно и Ровненскую область, налёт шёл минувшим вечером, ночью, утром и не прекращается днём.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Удары по энергооб...
- 130 ракет атакова...
- АБ Триумф России в Ш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым