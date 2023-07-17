Крымские клубы сыграли в чемпионате России, Алькарас победил Джоковича в финале «Уимблдона», Магуайр больше не капитан «МЮ» и другие новости

Лена Мисько

Честность - не порок *** Мне никогда не нравился Фернандес и более того, вызывал у меня отвращение. Сейчас же от него вообще блевать тянет. Причем, как я понимаю, такие ощущения сейчас у большинства. Мне вообще, Фернандес кажется больным, у него же нервный тик, и не от мира сего. Я думаю, ряд болельщиков "Зенита", особенно не имеющих уважения к своим бывшим игрокам и их жизненному выбору, именно таких футболистов и заслуживают, как Вендел и Фернандес. А Фернандес он не троянский конь. У коня есть яйца. Он лошадка. Без совести и чести.