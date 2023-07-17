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Крымские клубы сыграли в чемпионате России, Алькарас победил Джоковича в финале «Уимблдона», Магуайр больше не капитан «МЮ» и другие новости

Крымские клубы сыграли в чемпионате России, Алькарас победил Джоковича в финале «Уимблдона», Магуайр больше не капитан «МЮ» и другие новости

1. Крымские клубы сыграли в чемпионате России впервые с 2014 года – ялтинский «Рубин» поделил очки с «Биологом» в 1-м туре Второй лиги (1:1), «Севастополь» победил ростовский СКА (3:1).

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Комментарии
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Лена Мисько
согласна и речи схожи
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3 час.
Лена Мисько
Честность - не порок *** Мне никогда не нравился Фернандес и более того, вызывал у меня отвращение. Сейчас же от него вообще блевать тянет. Причем, как я понимаю, такие ощущения сейчас у большинства. Мне вообще, Фернандес кажется больным, у него же нервный тик, и не от мира сего. Я думаю, ряд болельщиков &quot;Зенита&quot;, особенно не имеющих уважения к своим бывшим игрокам и их жизненному выбору, именно таких футболистов и заслуживают, как Вендел и Фернандес. А Фернандес он не троянский конь. У коня есть яйца. Он лошадка. Без совести и чести.
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3 час.
сергей озеров
жестко,однако...из коня с яйцами,нежный Марио,в одно мгновение, превратился в бомжа без яиц....))) вопиющая ситуация.)))
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1 час.

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