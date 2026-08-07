Улыбка как аксессуар: пять зубных паст – которые стали главным beauty-трендом лета и осени 2026

Еще несколько лет назад выбор зубной пасты редко выходил за пределы аптечной полки. Сегодня ситуация изменилась: уход за полостью рта стал частью глобального beauty-рынка, где эстетика упаковки, экологичный состав и профессиональные формулы обсуждаются наравне с косметикой и парфюмерией.
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