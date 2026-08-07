AntennaDaily
ЕдаСтиль жизниКиноПутешествияМода и красотаЛитератураЗнаменитости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AntennaDaily

91 подписчик

Улыбка как аксессуар: пять зубных паст – которые стали главным beauty-трендом лета и осени 2026

Улыбка как аксессуар: пять зубных паст – которые стали главным beauty-трендом лета и осени 2026

Еще несколько лет назад выбор зубной пасты редко выходил за пределы аптечной полки. Сегодня ситуация изменилась: уход за полостью рта стал частью глобального beauty-рынка, где эстетика упаковки, экологичный состав и профессиональные формулы обсуждаются наравне с косметикой и парфюмерией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии