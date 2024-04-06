Суп из трески с картофелем и помидорами

Треску в этом супе можно заменить другой нежирной рыбой. Для приготовления 7-8 порций нужно: 700 г трески 500 мл рыбного или овощного бульона или воды 1 кг картофеля 400 г рубленых помидоров в собственном соку 6–8 черешков сельдерея 1 крупная морковка 2 зубчика чеснока 100 мл оливкового масла 300 ….