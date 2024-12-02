В Москве вывезли около 1,2 млн тонн вторсырья по итогам трёх кварталов

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что с января по сентябрь текущего года в столице собрали около 1,2 млн т вторсырья в рамках программы раздельного сбора отходов.
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