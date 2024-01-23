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EcoInfo: короткоклювые чайки вытесняют воронов из городской среды

EcoInfo: короткоклювые чайки вытесняют воронов из городской среды

Американские экологи из Университета Аляски в Фэйрбэнксе выяснили, что распространенные в Северной Америке короткоклювые чайки (Larus brachyrhynchus) меняют свой ареал обитания, переселяясь с побережий рек и морей в города.

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