В России появились первые мошенничества с цифровым рублем

В России зафиксированы первые случаи мошенничества, связанные с цифровым рублем. Злоумышленники уже разработали схемы, включающие продажу поддельных физических носителей с якобы содержащимися цифровыми рублями, квазиинвестиционные проекты, фишинговые атаки и другие способы обмана, сообщил «Известиям» Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.