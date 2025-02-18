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  • Vladimir Vlasov
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В России появились первые мошенничества с цифровым рублем

В России зафиксированы первые случаи мошенничества, связанные с цифровым рублем. Злоумышленники уже разработали схемы, включающие продажу поддельных физических носителей с якобы содержащимися цифровыми рублями, квазиинвестиционные проекты, фишинговые атаки и другие способы обмана, сообщил «Известиям» Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.

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