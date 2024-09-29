В Нальчике продолжается работа по постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших гражданство

Следователями 316 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации на регулярной основе осуществляется работа по выявлению бывших иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации и в установленный срок не вставших на воинский учет.
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