Захарова: РФ сделает все для безопасности россиян с судна "Профессор Молчанов"

Россия сделает все для обеспечения безопасности россиян, которые находятся на борту арестованного научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».
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