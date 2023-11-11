Кинули, как "пушечное мясо": сдавшийся в плен военный о командовании ВСУ

Командование ВСУ отсиживается в тылу, бросая военных на передовую, как "пушечное мясо", рассказал сдавшийся в плен военный ВСУ Ярослав Никифоров, кадры допроса которого публикует пресс-служба Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии