Тотальное сдерживание цен разгонит инфляцию

Новые ограничения цен на продукты могут привести к сокращению их выпуска и еще большей инфляции, а избежать этого помогут снижение издержек производителей и точечное стимулирование спросаНАТАЛЬЯ ШАТОХИНА/NEWS.
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