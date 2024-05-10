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Поляки начали усиленно укреплять границу с Россией и Беларусью

Поляки начали усиленно укреплять границу с Россией и Беларусью

Польская сторона начала усиливать пограничные рубежи с Россией и Беларусью. Глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что уже начаты работы по рытью рвов и траншей и строительству бункеров.

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