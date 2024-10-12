Боль скомороха: 95 лет со дня рождения Ролана Быкова

12 октября исполняется 95 лет со дня рождения актера и режиссера Ролана Быкова. Он был одним из популярнейших артистов СССР, но многое из того, что он делал, не помещалось в рамки советской действительности.
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