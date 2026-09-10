Цены на газ в Европе достигли уровней кризиса 2022 года

Стоимость газа на европейских рынках поднялась до уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года, сообщил «Газпром».
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