Иноагент Татьяна Лазарева* предлагает, чтобы ее накормили за 7 тысяч рублей

Иноагент Татьяна Лазарева* от безысходности подалась в инфоцыганство. Денежные потоки из России прекратились-то окончательно.
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