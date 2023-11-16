Школу №13 в Хабаровске закрывают на ремонт

На средства федеральной субсидии в Хабаровске отремонтируют школу № 13. Она стала единственным учебным учреждением в краевой столице, которое прошло отбор на проведение капитального ремонта по Президентской программе с двухгодичным циклом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
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