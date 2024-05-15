ЦБ хочет обособить бумаги эмитентов, раскрывающих информацию ниже минимума

ЦБ предлагает обособить бумаги тех эмитентов, которые раскрывают информацию о себе ниже определенного минимума, но сохранить их в котировальных списках, рассказала на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024» председательница ЦБ Эльвира Набиуллина.