ЦБ хочет обособить бумаги эмитентов, раскрывающих информацию ниже минимума

ЦБ предлагает обособить бумаги тех эмитентов, которые раскрывают информацию о себе ниже определенного минимума, но сохранить их в котировальных списках, рассказала на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024» председательница ЦБ Эльвира Набиуллина.
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