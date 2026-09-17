Масоны в Петербурге: где искать следы тайного ордена

Где в Петербурге собирались масоны, зачем граф Строганов устроил во дворце алхимическую лабораторию и действительно ли город зашифрован в символах тайного общества? Эксперт по туризму Мария Черепанова отделяет историю от городских легенд и составляет карту масонского Петербурга.
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