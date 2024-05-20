КамАЗ отзовет в России 23,4 тысячи новых грузовиков

Челнинский автогигант вызвался дооснастить свои машины системой «ЭРА-ГЛОНАСС»: в период с 1 июля 2022 года по 1 августа 2023 года завод выпускал грузовики без устройства вызова экстренных оперативных служб, поскольку это было допустимо.