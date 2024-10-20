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    Трамп - обыкновенный пиздобол !«Нанесу удар прям...

Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве попавших в плен россиян

Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве попавших в плен россиян

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Долматов, попавший в плен к Вооруженным силам России, рассказал об убийствах российских военнослужащих украинскими бригадами на угледарском направлении, передает ТАСС.

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