Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве попавших в плен россиян

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Долматов, попавший в плен к Вооруженным силам России, рассказал об убийствах российских военнослужащих украинскими бригадами на угледарском направлении, передает ТАСС.
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