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Журнал «Профиль»

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Венгрия не допустит строительства хранилища нефтепродуктов для Украины

Венгрия не допустит строительства хранилища нефтепродуктов для Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в парламенте, что меморандум между венгерской компанией MOL и украинским "Нафтогазом" о строительстве хранилища нефтепродуктов на территории Венгрии реализован не будет.

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