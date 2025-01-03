Отказ Украины от поставок российского газа по своей территории стал актом подчинения экономики европейских стран Соединенным Штатам, считает Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
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