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Рогов: отказ Украины от газа - порабощение экономики Европы США

Рогов: отказ Украины от газа - порабощение экономики Европы США

Отказ Украины от поставок российского газа по своей территории стал актом подчинения экономики европейских стран Соединенным Штатам, считает Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

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