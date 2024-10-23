Раённае аб´яднанне прафсаюзаў падвяло вынікі работы за 5 год.

Канферэнцыя Бабруйскага раённага аб´яднання прафсаюзаў прайшла сёння ў Цэнтры культуры. Удзел у мерапрыемстве прынялі намеснік старшыні Магілёўскага абласнога аб´яднання прафсаюзаў Таццяна Лаукманіс і памочнік пракурора Бабруйскага раёна Віталь Сідзюк.
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