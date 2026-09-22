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Регионы России

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Say Agency обещает вернуть деньги за билеты на концерты Канье Уэста в России

Say Agency обещает вернуть деньги за билеты на концерты Канье Уэста в России

Агентство Say Agency, организующее российские гастроли рэпера Канье Уэста, заявило о готовности вернуть деньги за билеты в случае отмены концертов.

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