Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МИД РФ напомнил участникам саммита в Швейцарии о словах Столтенберга

МИД РФ напомнил участникам саммита в Швейцарии о словах Столтенберга

Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга отменить ограничения для ВСУ по ударам на территории РФ должны стать сигналом для участников саммита по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии.

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