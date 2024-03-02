Политолог Фукуяма: США находятся в упадке, стране нужна избирательная реформа

Global Look Press/Paul Hennessy/Keystone Press Agency Американские институты больше не могут адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, на текущий момент в стране происходит кульминация большого кризиса, заявил Financial Times философ, экономист и политолог Фрэнсис Фукуяма.
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