Самой древней обувью на Руси были простые мягкие туфли - поршни. Их делали из целого куска мягкой кожи, подбирая его по краю кожаным ремнём, которым обматывали ногу, чтобы поршни не спадали.
Какую обувь носили древние славяне ?
Комментарии
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Александр Николаевич
Самой древней обувью, бытовавшей на Руси, были лапти. Также на Руси носили башмаки, сапоги, полусапожки и туфли. ..
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18 час.
МГ
Малик Гумеров
Сандалии носили русичи ... ! См. памятник Петру .... , сидит в сандалиях .... !?
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14 час.
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