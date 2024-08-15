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Велемудр. Мир тесен.

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  • Малик Гумеров
    Сандалии носили русичи ... !       См. памятник Петру .... , сидит в сандалиях .... !?Какую обувь носил...
  • Александр Николаевич
    Самой древней обувью, бытовавшей на Руси, были лапти. Также на Руси носили башмаки, сапоги, полусапожки и туфли. ..Какую обувь носил...
  • Александр Николаевич
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Какую обувь носили древние славяне ?

Какую обувь носили древние славяне ?

Самой древней обувью на Руси были простые мягкие туфли - поршни. Их делали из целого куска мягкой кожи, подбирая его по краю кожаным ремнём, которым обматывали ногу, чтобы поршни не спадали.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Самой древней обувью, бытовавшей на Руси, были лапти. Также на Руси носили башмаки, сапоги, полусапожки и туфли. ..
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18 час.
МГ
Малик Гумеров
Сандалии носили русичи ... !       См. памятник Петру .... , сидит в сандалиях .... !?
Ответить
14 час.

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