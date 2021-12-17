В ВОЗ оценили эффективность различных типов вакцин против коронавируса

Эффективность вакцинации против коронавируса препаратами, созданными на основе разных технологий, приблизительно равна эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Эффективность вакцинации против коронавируса препаратами, созданными на основе разных технологий, приблизительно равна эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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