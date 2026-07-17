Крокодил съел 12-летнего мальчика, захотевшего помыть руки в реке

Zuma/TASS В индийском штате Уттар-Прадеш 12-летний мальчик погиб после нападения крокодила, который утащил его в реку Гхагхара на глазах у родственников и местных жителей, сообщили 17 июля в издании The Times of India.
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