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Крокодил съел 12-летнего мальчика, захотевшего помыть руки в реке

Крокодил съел 12-летнего мальчика, захотевшего помыть руки в реке

Zuma/TASS В индийском штате Уттар-Прадеш 12-летний мальчик погиб после нападения крокодила, который утащил его в реку Гхагхара на глазах у родственников и местных жителей, сообщили 17 июля в издании The Times of India.

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