Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Точно. Активизировались. По соцсетям уже сегодня  заметила. Стали активно и извращенно  обсирать СССР и коммунистов.Депутат Пискарев:...
  • Надежда Никитина
    Как все обыденно. Воруют на всех уровнях и ничего не боятся.В Иркутской облас...
  • Олег Едаменко
    Да как обычно: подожгли, чтоб скрыть распил денег на капремонт. Чай, следаки местные, против губера и главы района не...В Иркутской облас...

Эксперт Гулевич назвал мобильные сервисы, которые тайно списывают деньги

Эксперт Гулевич назвал мобильные сервисы, которые тайно списывают деньги

Платные подписки способны могут незаметно списывать денежные средства со счёта пользователя, даже если удалить само приложение, заявил директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх