Театр абсурда
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Театр абсурда

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Арест ген. Попова связан с тем, что перед ним были посажены крупные военные коррумпированные шишки (Т. Иванов, зам. нач. Генштаба и ещё кто-то). И коррупционеры из Минобороны нанесли ответный удар по настоящему патриоту и боевому генералу

Арест ген. Попова связан с тем, что перед ним были посажены крупные военные коррумпированные шишки (Т. Иванов, зам. нач. Генштаба и ещё кто-то). И коррупционеры из Минобороны нанесли ответный удар по настоящему патриоту и боевому генералу

Дело генерала Попова развернулась на 180 градусов В деле генерала Ивана Попова - неожиданный поворот: представитель правительства Запорожской области, которое ранее обвиняло военного в мошенничестве, озвучил подсудимому благодарность вместо претензии.

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