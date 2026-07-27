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Царьград

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В Новосибирске из-под земли ударил "пятиэтажный" фонтан

В Новосибирске из-под земли ударил "пятиэтажный" фонтан

Прорыв коммуникаций случился в Калининском районе во время гидравлических испытаний.В Новосибирске в жилмассиве Юбилейный из-под земли забил огромный фонтан высотой около 20 метров, то есть примерно с пяти- или шестиэтажный дом.

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