В Новосибирске из-под земли ударил "пятиэтажный" фонтан

Прорыв коммуникаций случился в Калининском районе во время гидравлических испытаний.В Новосибирске в жилмассиве Юбилейный из-под земли забил огромный фонтан высотой около 20 метров, то есть примерно с пяти- или шестиэтажный дом.
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