Медведев поздравил с Днем России картой с Украиной в составе РФ

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поздравляя россиян с государственным праздником Дня России 12 июня, опубликовал анимированную открытку с картой РФ, в состав которой включена территория Украины.
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