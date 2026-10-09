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Восемь стран выступили против санкций США в отношении МУС

Восемь стран выступили против санкций США в отношении МУС

IMAGO/Vincent Isore/IP3press/TASS Главы внешнеполитических ведомств Германии, Дании, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов и Японии опубликовали совместное заявление в поддержку Международного уголовного суда (МУС) после введения санкций со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

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