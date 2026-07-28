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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вембаньяма, Фокс, Харрис и Барнс сыграли один на один на тренировке

« Сан-Антонио » поделился видео с тренировки, в которой участвовали центровой Виктор Вембаньяма , защитник Де’Аарон Фокс и форвард Харрисон Барнс .

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