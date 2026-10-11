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ФедералПресс

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Первое место в ЦФО: Курск получил 3,7 млрд рублей на поддержку аграриев

Первое место в ЦФО: Курск получил 3,7 млрд рублей на поддержку аграриев

КУРСК, 11 октября, ФедералПресс. Губернатор Курской области Александр Хинштейн провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

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