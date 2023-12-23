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Деменко уверен, что Абаскаль уйдет в отставку

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко предположил, что после назначения португальца Томаша Амарала спортивным директором испанский главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет отправлен в отставку после окончания сезона.

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