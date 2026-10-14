Невероятно, но факт: насильственная украинизация оказалась обратимой. / Источник: (с) ИА РегнумИмея, помимо иных проблем, еще и вполне реальный блок на пути евроинтеграции со стороны Венгрии (и далеко не только одной Венгрии), 12 октября Зеленский подписал закон, расширяющий права национальных меньшинств на образование на родном языке.
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