Невероятно, но факт: насильственная украинизация оказалась обратимой. / Источник: (с) ИА РегнумИмея, помимо иных проблем, еще и вполне реальный блок на пути евроинтеграции со стороны Венгрии (и далеко не только одной Венгрии), 12 октября Зеленский подписал закон, расширяющий права национальных меньшинств на образование на родном языке.