Старые дома, всегда напоминают стариков. Их жизненный путь подошел к концу и близкий финал неизбежен.
Дома
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Старые дома, всегда напоминают стариков. Их жизненный путь подошел к концу и близкий финал неизбежен.
Свежие комментарии