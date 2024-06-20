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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Примерно 70% клубов НХЛ не имеют альтернативы CapFriendly. Сайт с данным о зарплатах игроков купил «Вашингтон»

Напомним, в июне стало известно, что «Вашингтон» купил CapFriendly – сайт, на котором публиковались данные о зарплатах, перемещения хоккеистов между основным составом и фарм-клубом, калькулятор выкупа контрактов и другие функции.

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