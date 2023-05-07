Рогов сообщил о понижении поднявшегося ранее до критической отметки уровня воды в Каховском водохранилище

Уровень воды в Каховском водохранилище, поднявшийся ранее до критической отметки, начал снижаться.Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Уровень воды в Каховском водохранилище, поднявшийся ранее до критической отметки, начал снижаться.Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Свежие комментарии