Аргументы недели

98 632 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Клишин
    В Краснодарском крае зарезали аниматоров. Совсем молодые . Ублюдки.Полковник Гончаро...
  • Александр
    а кто то обещал в сортире  мочить террористовПолковник Гончаро...
  • Людмила Белозерцева
    Переобутый казачок, не верю.Экс-депутат Рады ...

Рогов сообщил о понижении поднявшегося ранее до критической отметки уровня воды в Каховском водохранилище

Уровень воды в Каховском водохранилище, поднявшийся ранее до критической отметки, начал снижаться.Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх