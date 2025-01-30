Grayscale подает заявку на спотовый XRP-ETF на NYSE

Grayscale официально подала заявку на запуск спотового XRP-ETF на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), что стало значительным шагом на пути компании к расширению спектра предложений ETF в быстрорастущем секторе криптовалют.
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