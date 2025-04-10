Курский суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей за оскорбительные граффити

Стало известно, какой штраф был наложен на исполнителя Промышленный районный суд Курска вынес решение по делу блогера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов), обвиняемого в хулиганстве, передает РИА Новости.
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