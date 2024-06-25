Кеннеди-младший назвал признание вины Ассанжем плохой новостью для США

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший приветствовал освобождение основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отметив при этом, что факт признания им вины стал плохой новостью для США, поскольку страна криминализировала журналистику.
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