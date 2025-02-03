Украинские дроны снова атаковали российскую энергетику

Украинские беспилотники в очередной раз атаковали глубокие тылы РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БпЛА – над территорией Ростовской области; 25 БпЛА – над территорией Волгоградской области; семь – над территорией Астраханской, пять – над территорией Воронежской, четыре – над территорией Белгородской и два над территорией Курской области», – сообщает Минобороны РФ.