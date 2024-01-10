Путин для передвижения по Чукотке использует специальный снегоболотоход

Президент РФ Владимир Путин на Чукотке передвигается на снегоболотоходе, передает РИА Новости.Это вездеход на огромных колесах сверхнизкого давления, которые в несколько раз больше шин для стандартного внедорожника.
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